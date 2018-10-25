Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü

Bolu'da, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte Abant Tabiat Parkı'nda bulunan yeşil alanlar beyazlara büründü.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk kar keyfini Abant'ta yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, büyüleyen manzara eşliğinde vakit geçirdiler. Kar yağışına aldırış etmeyen tatilciler, göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda yürüyerek karın tadını çıkardılar.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Abant'a gelen vatandaşlar, Abant'ı çok güzel bulduklarını belirterek, “fotoğraf çekiyorum diyen herkesin gelmesi gereken bir yer. Hem kar yağdığında hem de sonbaharda mutlaka görmeleri gerekiyor” şeklinde konuştular.