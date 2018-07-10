Abant Tabiat Parkı’nı yavru kurbağalar istila etti

Parka gelen ziyaretçiler yavru kurbağaları cep telefonları ile görüntülediler.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı’na haftasonunu geçirmek için gelen ziyaretçiler, binlerce yavru kurbağa ile karşılaştılar.

Gölden çıkarak parka yayılan binlerce yavru kurbağayı gören ziyaretçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlginç görüntülerin yaşandığı parkta, vatandaşlar yavru kurbağaları cep telefonları ile kameraya çektiler.

Bazı vatandaşlar ise yavru kurbağaların üzerine basmamak için yoğun çaba gösterdiler.