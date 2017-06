Adalet Yürüyüşü’nün 14’üncü günü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 14’üncü Düzce’de yaptığı basın toplantısıyla başladı.

Kılçdaroğlu, yürüyüşünün 14’üncü gününe başlarken yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“Yine güzel bir gün. Güneşimiz var. Olağanüstü güzel bir doğamız var. Yürüyüşümüz her geçen gün daha bereketli hale geliyor. Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar oluyor. Ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provokasyondan sonra gerek ben, gerek arkadaşlarım ve gerekse yürüyüşe katılan arkadaşlar hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz güzel bir örnek olması açısından son derece önemli. Adalet, adalet, adalet dedik ve bu bağlamda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Azimliyiz kararlıyız. İstanbul’a kadar gülerek eğlenerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olmasın biz her türlü baskıya her türlü provokasyona hazırlıklıyız. 12 maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı bu genelgeye uydular. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizi sevgi ve hoşgörü ile karşılayan Düzce halkına da teşekkürlerimi iletiyorum.”

Öğleden sonra CHP MYK’nın toplanacağı ifade edildi.