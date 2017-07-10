Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu:

Yüksek rakamlı futbolcuları transfer etmemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde bulunan bir otelde devam ediyor. Takımını kamp döneminde yalnız bırakmayan Adana Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, transferlerin bir kısmının tamamlandığını, bundan sonraki oyuncuların final futbolcuları olacağını belirterek, “Dikkatli davranıyoruz, araştırıyoruz, iyi karar vermeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde zorlu bir süreç var, zorlu bir lig var. 1. Lig kolay bir lig değil, hırslı ve sert bir lig. Ona göre en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Geçen sezonun iyi geçmediğini belirten Gökoğlu, raydan çıkan Adana Demirspor’u tekrar raya sokacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Geçen sene yaşanmamış bir sene olsun diyorum. Çünkü neticede biz yönetimde olmasak da iyi bir sezon değildi. Onun için geçmişe sünger çektik, biz önümüze bakıyoruz. Yeni yönetim kuruluyla, yeni futbolcularla beraber Adana Demirspor’da her zaman hedef vardır. Bunu taraftarımızla birlikte yaşayarak hep beraber göreceğiz. Transferler daha bitmedi. Onlar bir bitsin, teknik ekiple beraber çalışmalar tamamlansın. Perşembe günü de fikstür çekiliyor. Ona göre bir program yapıp yeni takımla, yeni bir yönetim kuruluyla ve taraftarlarla özellikle geçmişte olan bazı şeylerin olmaması lazım.”

“Taraftarlar kendini sorgulasın”

Taraftarların kendini sorgulaması gerektiğini söyleyen Gökoğlu, “Bizim de kendimizi sorgulamamız lazım. Ben de geçmişte hata yapmışımdır ama o hataları en asgariye indirmeye çalışıyoruz. Yüksek rakamlı futbolcuları transfer etmemeye çalışıyorum. Herkes feda ile dedi ama ben feda ile ilgili bir şey konuşmadım. Taraftar feda ile borç azaltmayı söylüyor. Ben de ona katılıyorum. Borçlarımızı azaltmamız lazım, belli bir seviyeye indirmemiz lazım. Bu da önemli bir şey. Altyapıdan futbolcuların gelmesi lazım. Alt yapıyı yeniden düzenleyeceğiz. Şu an alt yapı sorumlusu arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyorlar. İnşallah raydan çıkan Adana Demirspor’u tekrar raya sokmaya çalışıyoruz. Adımlarını attık ve meyvelerini de alıyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin” diye konuştu.

“Amacımız Adana Demirspor bayrağını ileri taşımak”

Eski Adana Demirspor taraftarını özlediğini ifade eden Mehmet Gökoğlu, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim, eski Demirspor taraftarlarını ben özlüyorum. Eski Demirspor taraftarı, kulübünü destekleyen, kulübüne zarar vermeyen, saygın bir taraftar grubuydu. Şimdi de saygınlar ama sosyal medyada özellikle bazı kalemşörler ne yazık ki elinden gelen her şeyi yapıyor. Yazıyorlar, çiziyorlar ama benim ona baktığım yok. Benim ve yönetim kurulunun amacı Demirspor’un bayrağını ileri taşımak. Onlar da Demirspor’u destekliyorlar. Demirspor için tezahürat yapıyorlar, takımlarıyla deplasmanlara gidiyorlar ama şunu da unutmasınlar ki onlar seviyorsa yönetim kurulu olarak bizler de seviyoruz. Bizler de bir Demirspor taraftarıyız. Biz başka şehirden gelmedik. Adana Demirspor’u çocukluğumuzdan beri yönetim kuruluyla beraber yaşayan insanlarız. Yönetim kuruluna sahip çıksınlar. İster çıkarlar ister çıkmazlar hiç umurumda değil ama Demirspor’un geleceği de önemli. İçinde olalım olmayalım, Adana Demirspor camiasıyla, geçmişiyle 1940’dan beri iyi bir kulüptür. Hepimiz bu armaya hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah en iyisini hep beraber başaracağız.”