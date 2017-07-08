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08 Temmuz 2017 14:30

Adanaspor’un ilk hazırlık maçı yarın

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adanaspor, ilk hazırlık maçını yarın İran takımlarından Padide Khorasan ile yapacak.

Adanaspor’un ilk hazırlık maçı yarın

08 Temmuz 2017 14:30


TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Kamp döneminin 2. etabını da Bolu’da geçirecek olan turuncu-beyazlılar, yeni sezona 30 kişilik kadrosuyla günde çift antrenman yaparak hazırlanıyorlar. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6’şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, orta ve şut çalışmalarıyla tamamladı.


Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Adanaspor, şu ana kadar 8 transfer yapmasına rağmen oyuncu arayışlarına hala devam ediyor. Kamp dönemi boyunca 6 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor’un ilk maçı yarın saat 17.00’de İran Süper Lig takımlarından Padide Khorasan ile olacak.




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