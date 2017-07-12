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12 Temmuz 2017 13:19

Adil Gevrek: “Süper Lig’e yabancı bir camia değiliz”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takım olarak Süper Lig’de yeni olduklarını fakat camia olarak lige yabancı olmadıklarını söyledi.

Adil Gevrek: “Süper Lig’e yabancı bir camia değiliz”

12 Temmuz 2017 13:19


Süper Lig’in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. Takımını kamp çalışmalarında yalnız bırakmayan kulüp başkanı Adil Gevrek de dün çekilen fikstürü değerlendirerek, "Fikstür Malatya’ya hayırlı olsun. Umarım kazasız belasız bir sezon geçiririz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Bizim fikstürümüze baktığımız zaman iyi bir fikstür. Tabii ki kolay değil. Yeni bir takım oluşturuyoruz ama inşallah iyi bir takım kuracağız” dedi.


Camia olarak geçmişte Süper Lig’de büyük başarılara imza attıklarını ifade eden Gevrek, “Evkur Yeni Malatya olarak lige yeni çıktık ama ligi bilmeyen bir camia değiliz. Camia olarak geçmişte Süper Lig’de büyük başarılara imza atmış ve UEFA’ya kadar gitmiş bir camiayız. Şehir olarak futbolu seven ve bilen bir camiayız. Evkur Yeni Malatyaspor olarak TFF Ligi’nden Süper Lig’e çıktık. Tabii oradan çıkmak kolay değil. Ama burada kalıcı olmak da kolay değil, bunu biliyoruz. Onun için yeni bir takım kuruyoruz. Yapmış olduğumuz transferlerin uyum sağlaması için hassasiyet gösteriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz transferlerin hepsi olumlu transferler. Bundan sona yapacağımız 5-6 tane daha transferimiz var. Bu transferlerimizle beraber transfer sezonunu kapatmış olacağız. Tabii ki bu transferler yapılırken hem takıma uyum sağlaması hem şehre, hepsine birlikte katkı sağlaması lazım. Bu anlamda teknik heyetimiz, hocamız, transfer komitesinde olan arkadaşlarımız istişare içerisinde çalışıyor. İnşallah iyi bir sezona başlarız” şeklinde konuştu.


Ertuğrul Sağlam’ın başarılı bir hoca olduğunu söyleyen Adil Gevrek şunları kaydetti:


“Ertuğrul hoca, Anadolu takımlarında şampiyonluk yaşamış, UEFA’ya gitmiş ve büyük başarılara imza atmış bir hoca. Bizim için bir avantaj ve bize çok şey katacağına inanıyoruz. 11 yıl sonra Süper Lig’e çıktık ve şehrin bir özlemi var. Biz doğru adımlar atarsak, doğru transferler yaparsak, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle, yönetimimizle, camiamızla, taraftarımızla birliği sağlarsak burada başarılı oluruz. Yeni stat, lige çıkan yeni takım, inşallah bu yenilerle başarılara imza atacağız.”




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