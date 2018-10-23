AFAD ekipleri multikopter eğitimi aldı

Bolu'da, yaşanan kayıp arama çalışmalarında ormanlık ve dağlık alanların geniş yer kaplaması, göl ve göletlerin çok olması nedeniyle arama çalışmalarında artık multikopter kullanılacak. İl AFAD Müdürlüğü, havadan gözlem ile daha kısa sürede daha geniş bir alanı tarayabilme, ekipleri doğru bölgeye yönlendirebilme ve ulaşılamayan yerleri görebilme gibi imkânlar sunan 2 adet multikopteri envanterine katarak personeline yönelik eğitim düzenledi. AFAD Bilecik'ten gelen multikopter kullanımı konusunda uzman destek personel tarafından verilen multikopter kullanım eğitimi Gölcük Göleti ve çevresinde 2 gün sürdü.