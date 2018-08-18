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18 Ağustos 2018 20:06

Ahır ve depo olarak kullanılan baraka küle döndü

Bolu’nun Bahçeköy köyünde bulunan ahırda çıkan yangın sonucu yapı kullanılmaz hale geldi.

Ahır ve depo olarak kullanılan baraka küle döndü

18 Ağustos 2018 20:06

Barakanın yanında bulunan tarlada ise 2 dönüm alan yandı.


Olay, Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Ataş’a ait ahır ve depo olarak kullanılan barakada belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle barakada çıkan yangın, yan tarafta bulunan tarlaya sıçradı. Bu sırada yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle barakada çıkan yangın kontrol altına alınırken, barakanın yanında bulunan tarlaya sıçrayan alevler de tamamen söndürüldü.


Olayda alevler içinde kalan baraka kullanılmaz hale gelirken, 2 dönüm tarım arazisi yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı.




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