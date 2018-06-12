AK Parti, bayramda 300 çocuğu giydirecek

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Bolu İl Başkanlığı geleneksel olarak her yıl partililere verilen iftar yemeğini geçen yıl sonlandırarak, iftar için harcanan bütçeyi yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların bayram öncesinde kıyafeti için harcamaya başladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı öncesinde 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu giydirerek yüzlerini güldüren AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Yönetim Kurulu üyeleri, bu yıl da yine 300 çocuğun kıyafet ihtiyacını karşılayacak.

İftar daveti vermek yerine 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını İl Teşkilatı olarak alacaklarını söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “İl Kadın Kolları Başkanlığı’mızın organizasyonu ile bu bayram da 300 çocuğumuzu giydireceğiz. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri mutlu edecek. Hep söylüyoruz yardım da ibadet de gizli olmalı fakat bizler kamuoyu tarafından yakından takip edilen, örnek alınan kuruluşlarız. Umarım diğer kurum, kuruluş ve STK’lara da bizim bu davranışımız örnek olur ve daha fazla çocuğumuzu mutlu ederiz” dedi.