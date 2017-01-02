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02 Ocak 2017 16:06

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay;

02 Ocak 2017 16:06

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Ülkemizin zenginliği olan farklılıklarımızı hedef alarak terör olayları ile ülkemizde kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Uyanık olmamız gerekiyor. Bu oyuna gelmeyeceğiz” dedi.
Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy’de bir eğlence merkezine düzenlenen terör saldırısını değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, saldırıyı lanetlerken, oynanan oyuna dikkat çekti. Doğanay, "Yeni Türkiye’den korkanlar, oyunlarına devam ediyorlar. Dünyada ve bölgesinde söz sahibi olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü AK Parti iktidarını devirmek isteyenler yine boş durmadılar. Dini gün, özel gün ayırımı yapmadan insanımızı katletmeye devam eden gözü dönmüş alçak terör örgütleri ve onların ağa babaları, insanların yeni yıl coşkusu yaşadıkları 31 Aralık akşamı şerefsizce yine katliam yaptılar. 39 kişi bu hain saldırıda yaşamını yitirirken, 65 kişi de yaralandı. Bu alçak saldırıda ölenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum. Bu terör olayını yapanları ve onların arkasındaki güçleri lanetliyorum" dedi.
“Güçlü Türkiye’yi istemeyenlerin oyunu”
Yaşanan bu terör olaylarının belirli bir oyunun parçası olduğunu ve bunları tezgâhlayanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını belirten Doğanay; "Ekonomiyle üzerimize geldiler, başaramadılar. Etnik farklılıklarımızla üzerimize geldiler, başaramadılar. Mezhepsel farklılıklarımızla üzerime geldiler, başaramadılar. Ülkemizi zenginleştiren, bizi biz yapan ne kadar farklılığımız, değerimiz varsa bu alçaklar, ülkemizi bunlardan vurarak karıştırmaya çalışıyorlar. Bombalar patlatarak, ülkemizde kaos ortamı yaratmaya, siyasi istikrarsızlık yaratmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi güçlü Türkiye’yi istemeyen dış güçler ve onların taşeronu alçak terör örgütlerinin oyunlarıdır” şeklinde konuştu.



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