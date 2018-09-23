AK Parti'den, kas erime hastası Kurubaş'a destek

Bolu'da, kas erime hastalığıyla mücadele eden ve ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle bağış kampanyası düzenlenen 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Kurubaş'ı ziyaret eden AK Parti Bolu Teşkilatı maddi destekte bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Vacit Kurubaş'ın 9 yaşındaki oğlu Mustafa Yiğit Kurubaş, Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) kas erime hastalığına yakalandı.

Hindistan'a gitmesi gereken ancak maddi sıkıntılar nedeniyle gerekli parayı bulamayan aile için, Bolu Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü bağış kampanyası düzenledi.

Düzenlenen kampanyaya kayıtsız kalmayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetimi, Kurubaş ailesini ziyaret etti. Mustafa Yiğit'in hastalığı ve tedavisi için gereken para hakkında bilgi alan Doğanay, küçük çocuğun Hindistan'a gidebilmesi için aileye 50 bin lira maddi destekte bulundu.

Doğanay, “Çocuğumuzun durumunu öğrendikten sonra arkadaşlarıma da ilettim ve kısa sürede kampanyaya destek olmak için seferber olduk. Sadece bizlerin desteği önemli değil, burada en büyük görev anne ve babaya da düşüyor. Bir an önce Hindistan'a gidin ve oğlunuzun tedavisini gerçekleştirin. İnşallah yavrumuzun uzun yıllar yaşayacağını öğrenirsek, bizler de sizleri havaalanında sevgiyle ve mutlulukla karşılarız. Biz bu yardımı siyasi bir amaçla değil, insani duygularımızla yaptık. Bir çocuğun yaşamı dünyaya bedeldir” dedi.