Olay, Bolu’nun Doğancı Mahallesi Kavakbaşı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce İzmit’in Gölcük İlçesi’nde kaldığı yetiştirme yurdundan firar eden 17 yaşındaki Burak Altuntaş isimli genç, dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşadığı evinden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan ailesi, genç için polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri Altuntaş’ı arama çalışmasını sürdürürken, dün bir çoban tarafından menfezin altında yakılmış bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, boğazından bıçaklanmış ve tamamen yakılmış erkek cesediyle karşılaştılar. Ceset üzerinde yapılan kimlik tespitiyle ölen kişinin, ailesi tarafından haber alınamayan Burak Altuntaş olduğu belirlendi.

Altuntaş’ı öldüren arkadaşı cinayeti anlattı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Altuntaş’ı öldürdüğü tespit edilen 23 yaşındaki Fatih A. isimli şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Alemdar, “Burak Altuntaş ile 8 yıldır arkadaşız. Olayın olduğu gece alkol almak için cinayeti işlediğim yere gittik. Aramızda alacak verecek nedeniyle bir tartışma çıktı. Daha sonra kavga etmeye başlayınca boğazından 2 kere bıçakladım. Daha sonra eve giderek benzim aldım ve Burak’ı menfezin altına götürerek yaktım” dediği öğrenildi.

Kuzen Fatih Zaim, “Burak’ın psikolojik sorunları vardı”

Burak Altuntaş’ın kuzeni Fatih Zaim, cinayet zanlısının yakalandığını öğrendikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne geldi. Burak Altuntaş’ın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Zaim, “Burak arada kaçamaklar yapardı ama mutlaka telefon ederdi. Bu sefer uzun süre haber vermeyince şüphelenerek polise başvurduk. Başvurumuzdan 1 hafta sonra bıçaklanıp, yakılarak öldürüldüğünü öğrendik. Burak’ın uyuşturucu batağına düştüğünü düşünüyorum. Duygu durum bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi görmüştü. Çocuk yetiştirme yurdunda kalıyordu. Orada da problemler yaşadı. En son valizini alıp yurttan kaçmıştı. Evini özlediğini söylüyordu. Babası da geçen sene vefat etmişti. Onun vefatından sonra durumu iyice kötüye gitti. Farklı, değişik ortamları vardı. Öldüren kişiyi tanımıyoruz” şeklinde konuştu.

Cinayet zanlısı Fatih A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.