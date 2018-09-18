Alkollü genç kız apartmanın 5. katından yere düştü

Bolu'da, alkollü olduğu iddia edilen 15 yaşındaki M.B. isimli genç kız, apartmanın 5'inci katındaki evinin camından yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 15 yaşındaki M.B. isimli genç kız, gece geç saatlerde eve alkollü geldiği için annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi M.B.'nin cep telefonunu elinden alarak genç kızı odaya kilitledi. Bir süre cep telefonunu ve odanın kapısının açılmasını isteyen genç kız, annesinden olumlu cevap alamadı. Odanın camından “Beni odaya kilitlediler, kurtarın” diye bağıran genç kız, dengesini kaybederek 5'inci kattan yere düştü.

Toprak zemine düşerek ağır yaralanan kızın feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. M.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.