Alkollü sürücü korku dolu anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da öğle saatlerinde alkol alan Celal C. isimli sürücü Paşaköy Mahallesi’den D-100 Karayolu istikametine seyir halindeyken otomobilinin kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Refüjde bulunan taşların üzerine çıktıktan sonra lastiği fırlayan araç yan yatarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Celal C., olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kaza sırasında mahallede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadılar. Sağlık görevlilerinin alkollü olup olmadığını sorduğu Celal C., “alkollü değilim” diye cevap vermesine rağmen sağlık ekipleri Celal C.’nin alkol kokmasından rahatsız oldular. Ayrıca, kaza sonrasında yan yatan otomobilin içinde ve kaza yerinde çok sayıda boş ve dolu alkol şişeleri olduğu da görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.