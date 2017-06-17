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17 Haziran 2017 14:05

Almanya’dan Bolu’ya ramazan yardımı

Almanya Tuisa Derneği, Bolu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı hayırçarşısına çok sayıda ramazan kolisi bağışında bulundu.

Almanya’dan Bolu’ya ramazan yardımı

17 Haziran 2017 14:05


Almanya’da birçok yardım faaliyetinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda merhum hayırsever İlhan Atalay’ın aracılığıyla Bolu’da da önemli yardımlara imza atan Tuisa (İmece) Derneği, bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bolu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Hayırçarşısı’na çok sayıda ramazan kolisi bağışladı.


İçerisinde temel gıda malzemeleri bulunan koliler, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, merhum iş adamı İlhan Atalay’ın oğlu Vedat Atalay ve dernek yöneticileri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.


Tuisa Derneği kurucu üyeleri Tefik Özgün ve Ömer Şahin, koli dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada, Bolu’yu çok sevdiklerini ve Bolu Belediyesi Aşevi ve Hayır çarşısına ilerleyen yıllarda da destek olmaya gayret göstereceklerini belirttiler.


“Kendilerine teşekkür ediyorum”


Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Tuisa Derneği’ne teşekkür ederek, “2008 yılında faaliyete başlayan Hayırçarşısı ve Aşevi’mize hayırseverlerimizin desteği artarak devam ediyor. Bugün de yurt dışından gelen Tuisa Derneği’mizin gıda kolilerini değerli yöneticileri ile ihtiyaç sahiplerimize teslim ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.




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