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27 Ağustos 2018 13:23

Apartmanın çatısındaki boşluğa sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Bolu’da bir apartmanın çatısında bulunan boşluğa sıkışan Ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Apartmanın çatısındaki boşluğa sıkışan Ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

27 Ağustos 2018 13:23


Olay, Bolu’nun Sümer Mahallesinde bulunan Ayhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta bulunan bir apartmanda çatı katındaki boşluğa sıkışmış bir kuş fark edildi. Kuşun sıkıştığını fark eden vatandaşlar bir süre bekledikten sonra kuşun kendisini kurtaramadığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile kuşun sıkıştığı çatı katına ulaşarak kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.


Kurtarılan kuş tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gönderilirken, kuşun adı Kur’an-ı Kerim’de de adı geçen Ebabil kuşu olduğu belirtildi.




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