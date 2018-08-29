Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, içerisinde bulunan 27 yolcuyla İstanbul’dan Van’a giden Nayıl Çemrek idaresindeki 16 KN 685 plakalı otobüs, Yeniçağa rampası üzerinde arıza yaptı.

Otobüs şoförü Çemrek, arıza nedeniyle aracı emniyet şeridine çektiği sırada, Ankara istikametine giden Aslan Demirtaş yönetimindeki 59 AH 357 plakalı kamyon, otobüse arkadan çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü Aslan Demirtaş’ın yanında bulunan yeğeni Yılmaz Demirtaş, araçta sıkışarak feci şekilde can verdi. Sürücü Aslan Demirtaş ile otobüs yolcularından 3 yaşındaki Erve Alzaın, Selami Kandemir ve Buket Songurtekin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Gerede’deki hastanelere kaldırıldılar. Yılmaz Demirtaş’ın cesedi ise, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Kaza anında, arıza nedeniyle otobüsten inerek yol kenarında bekleyen yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüse alınarak seyahatlerine devam ettiler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.