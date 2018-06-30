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30 Haziran 2018 13:21

Arkadaşının ev anahtarını kopyalayan hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu’da, arkadaşına evini taşımasına yardım ettikten sonra ev anahtarını kopyalayarak evden kolye ile bir miktar para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.

Arkadaşının ev anahtarını kopyalayan hırsız adliyeye sevk edildi

30 Haziran 2018 13:21

E. adlı şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi’nde yeni bir eve taşınan aile eşyaların taşınacağı zaman arkadaşları olan M.E.’den yardım istediler. M.E.’nin yardımıyla yeni evlerine taşınan aile, bir süre sonra evde bulunan bir kolye ile bir miktar paralarının kaybolduğunu fark ettiler. Aradan bir süre geçtikten sonra, eşi işe gittiği sırada evin kapısının açıldığını duyan kadın, kapıya yöneldiği sırada ev eşyalarının taşınmasına yardım eden M.E. ile karşılaştı. Kadını karşısında gören M.E., kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananları kocasına anlatan kadın, eşiyle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek M.E.’den şikayetçi oldu.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin çalışması sonucunda M.E. yakalanarak gözaltına alındı. M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.’nin emniyetteki ifadesinde, ailenin eşyalarını taşımasına yardım ettiği sırada evin anahtarını alarak kopyasını yaptırdığını ve eve bu anahtarla girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.




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