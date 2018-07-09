Akpınar Mahallesi’nde 3. derece arkeolojik sit alanı içinde yer alan Bahadır Dereli isimli vatandaşa ait 2 katlı bina ile deponun geçtiğimiz günlerde yıkılmasıyla birlikte alan içerisinde bulunan ve yaklaşık bir asırlık olduğu belirlenen tarihi ambar tekrar gün yüzüne çıktı. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2012 yılında aldığı kararla korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen tek katlı tarihi yapının çevresinde bulunan ve tarihte dükkan olarak kullanılan diğer tarihi yapılarla benzerlik gösterdiğini belirten Bolu Müze Müdür Vekili Hasan Bektaş, “2012’de tescillenirken yapılan incelemede ambar binası olarak kullanıldığı düşünülmekte. Binanın etrafındaki yapıların dönem içinde yok olmasından dolayı tam niteliği anlaşılamamakta. Ama Bolu kentsel sit alanı içerisindeki dükkanlarla benzerlik gösterdiğinden dükkan veya ambar binası olarak kullanıldığı düşünülüyor” dedi.

Tarihi binanın günümüze kadar zarar görmemiş ya da yıkılmamış olmasını değerlendiren Bektaş, “Söz konusu yapı evlerin ve deponun önünde kaldığı için 2012 yılına kadar pek görülmemiştir. Günümüze kadar kalmış olmasının nedeni özel mülkiyette bulunan yapının sahibinin tarihe duydukları saygı veya yapının o döneme kadar farklı amaçlarla kullanılmış olabileceğinden kaynaklanıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda tarihi yapıya dini bir anlam yüklenmesine ilişkin de Bektaş şunları söyledi:

“Yapıya her ne kadar şapel denilse de söz konusu yapı genel mimari özellikleri, gerekse yapım tekniği bakımından 19. yüzyıl sonları 20. yüzyıl başları olarak tarihlendirilen bir özellik göstermektedir. Kentsel arkeolojik sit alanındaki benzer örneklerinden de anlaşılacağı üzere söz konusu yapı dükkan veya ambar binası olarak kullanılmıştır. Yani dini bir özellik göstermemektedir.”