Askere göndereceği oğlunun ölümüne kalbi dayanmadı

Anne, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampalarında gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Ersin Yıldız (20) hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

20 yaşındaki Ersin Yıldız’ın cenazesi, Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Akıncılar köyünde öğle namazının ardından defnedildi. Kazada hayatını kaybeden ve önümüzdeki hafta Salı günü askere gideceği öğrenilen Yıldız’ın ölüm haberini sabah saatlerinde alan anne Behiye Yıldız, oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan anne Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.