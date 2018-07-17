Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 84’üncü yılı kutlandı

Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 84’üncü yıl dönümü, yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı. Bolu Belediye Bandosu eşliğinde Uğur Mumcu Parkı’ndan Anıt Park’a kadar yapılan saygı yürüyüşü ile başlayan kutlama, Anıt Park’ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Etkinliğe AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bulunduğu Anıt Park’ta yapılan törende Bolu Valisi Adın Baruş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk ve Bolu Belediye Başkan Vekili Zerrin Biçen tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından anıt defter imzalandı.

Vali Baruş, anıt defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bolu’yu ziyaret edişinizin yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bolu halkının 84 yıl önce ilimize teşriflerinizden duyduğu heyecan ve sevinci bugün de hissediyoruz. 17 Temmuz 1934 tarihi halkımızın hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam etmektedir. 1934 yılında küçük bir şehir olan Bolu bugün sanayisi, tarımı ve turizmiyle Türkiye’nin gelişmesine önemli katkı veren illerden biri haline gelmiştir. Bolu olarak ülkemizin önüne önemli ufukların açıldığı yeni dönemde de bu azimle çalışarak ülkemizin kalkınmasında daha fazla pay almak için gayret sarf ediyoruz. Atalarımızın bizlere emaneti olan bu aziz vatan topraklarını ve bağımsızlığımızı korumak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek uğrunda yılmadan ve yorulmadan mücadele etmek gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

Vali Baruş’un konuşmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Etkinlikler, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde Atatürk fotoğrafları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.