Avustralya’lı itfaiyeciler şehit meslektaşlarını unutmadı

Edinilen bilgiye göre, Avustralya’nın New South Wales eyalet itfaiyesi çalışanları, geçtiğimiz gün Bolu’nun Tekke Işıklar Köyü’nde yaşanan yangına müdahaleye gittikleri sırada araçlarının şarampole yuvarlanması sonucu hayatlarını kaybeden 33 yaşındaki Erhan Yazkan ile 22 yaşındaki Aykut Kabakçıoğlu için itfaiye müdürlüğü duvarına taziye mesajlı tabela astı.

İtfaiyeciler taziye mesajının yazılı olduğu tabelaya, Nisan ayında İstanbul Fatih’te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi’nin de ismine yer verdi.

Kilometrelerce uzaklıkta da olsa meslektaşlarını unutmayan Avustralya’lı itafiyeciler, müdürlük binasına astıkları tabelaya Türkçe olarak, ‘Taner, Aykut, Ercan mekanınız cennet olsun”, ingilizce olarak da, ‘huzur içinde yatın Türk kardeşlerimiz’ anlanıma gelen ‘RIP our Turkish brothers’ yazdılar.