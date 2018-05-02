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02 Mayıs 2018 14:39

Bakan Eroğlu’ndan Bolu’ya terapi ormanı kurulması talimatı

Bolu’da düzenlenen ‘Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu’ya terapi ormanı kurulması talimatı verdi.

Bakan Eroğlu’ndan Bolu’ya terapi ormanı kurulması talimatı

02 Mayıs 2018 14:39


Bolu’nun doğal güzelliklerinden olan Abant Tabiat Parkı’nda 2 gün boyunca sürecek olan ‘Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’ başladı. Çalıştaya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.


Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı’na katılan Bakan Eroğlu, salonda bulunan Orman Bölge Müdürü’ne talimat vererek Bolu’da terapi ormanı kurulmasını istedi. Eroğlu, “Dünyanın en güzel terapi ormanı Bolu’da. Kardeşim Tayland’a falan gitmene gerek yok. 1,5 saat sonra buradasın. Helikopter pisti de yaparız oraya” dedi.


Eroğlu’nun helikopter pisti sözünün üzerine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ‘havaalanı yapacağız’ diyerek seslendi. Bakan Eroğlu ise Başkan Yılmaz’a hitaben, "İstanbul’daki havaalanına gidinceye kadar ben buraya geliyorum. Yollar da maşallah Afyon kaymağı gibi oldu. Daha önce Bolu Dağı’nı aşmak bir meseleydi. Hele kar yağdığında. Ben neler çektim bir anlatsam roman olur” şeklinde cevap verdi.



Stantlar gezildi


Çalıştayın ardından Abant’ta bulunan bir otelin bahçesinde Bolu’nun yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlar gezildi. Bakan Eroğlu, kurulan stantlara tek tek giderek hem sohbet etti hem de yöresel ürünlerden tattı.



100 bin balık salındı


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, programının sonunda Abant Gölü’ne endemik tür olan 100 bin Abant Alası bıraktı. Burada açıklama yapan Eroğlu, “Biz 2004 yılında 54 bin 420 balık, 19 bin kanatlı hayvan bırakırken şimdi Doğa Koruma Milli Parklar bunu çok artırdı. Geçen yıl bir yılda 4 milyon 274 bin balık salmaya başladık” şeklinde konuştu.




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