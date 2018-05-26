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26 Mayıs 2018 22:22

Bakan Özlü, Akşemseddin Hz. Anma etkinliklerine katıldı

Bolu’da, 31’incisi gerçekleştirilen Akşemseddin Hz.

Bakan Özlü, Akşemseddin Hz. Anma etkinliklerine katıldı

26 Mayıs 2018 22:22

Anma etkinlikleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılımıyla gerçekleşti.


Bolu’nun Göynük ilçesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen Akşemseddin Hz. Anma günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Anma etkinliklerinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 5 bin kişilik iftar programının da düzenlendiği anma programına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.


Bakan Faruk Özlü, belediye meydanında yapılan karşılamanın ardından iftar yemeğinin verileceği Hamam Önü Meydanı’na geçti. İftar öncesi konuşma yapan Özlü, “Ulaştırmada, sosyal dayanışmada, savunmada, enerjide ve sağlıkta sayısız projelere imza atıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek aynı çizgimizde devam ediyoruz. Tüm bunları elbette sizlerden aldığımız ve destekle yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Bugün Göynük’te kurulan bu bereketli iftar sofrası toplumsal dayanışmamızın ve kardeşliğimizin nişanesidir. Bu güzel sofraların, muhabbetlerin ve mutluluğun devamını diliyorum. Akşemseddin Hz. Manevi huzurunda bu güzel iftar sofrası vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Bakan Özlü, konuşmasının ardından okunan ezanla, 5 bin kişi ile birlikte iftarını yaptı. İftarın arından Bakan Özlü, Akşemseddin Hz. Türbesini ziyaret ederek dua etti. Akşemseddin Hz. anma etkinlikleri, ilahi konseri ve semazen gösterisi ile sona erdi.




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