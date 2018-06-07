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07 Haziran 2018 18:03

Bakan Özlü, Mudurnu’da vatandaşlarla bir araya geldi

BOLU (İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bu sisteme daha hızlı çalışmak için daha hızlı iş yapmak için, daha fazla iş yapmak için geçtik” dedi.

Bakan Özlü, Mudurnu’da vatandaşlarla bir araya geldi

07 Haziran 2018 18:03


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçimleri kapsamında Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Özlü’ye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer de eşlik etti.


Ziyaretinde Mudurnu Belediyesi Düğün Salonu’nda vatandaşlara hitap eden Bakan Özlü, yeni sistemin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Bu seçimde sadece bir iktidar değişikliğini oylamıyoruz. Bu seçimde bir sistem değişikliğinin ilk adımını atıyoruz. Yani 24 Haziran’daki seçimde, 25 Haziran sabahı Türkiye’de sistem değişiyor. Türkiye’de yeni bir sistem gelecek. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Biliyorsunuz, 16 Nisan’da milletin oyuyla bu sisteme geçtik. Bu sisteme daha hızlı çalışmak için daha hızlı iş yapmak için, daha fazla şi yapmak için geçtik. 25 haziran’dan sonra daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha çok iş yapacağız” dedi.


24 Haziran’ın diğer seçimlerden farklı olduğunu ve 2 oy kullanılacağını belirten Özlü, “Bunlardan birisi Cumhurbaşkanlığı için diğeri de milletvekilliği için. Hükümet oluşacak, bir başkan seçeceğiz. Cumhurbaşkanımız bakanlar kurulunu oluşturacak. Bir hükümet oluşacak ama bu hükümetin yasa yapma yetkisi yok, bu hükümetin kanun yapma yetkisi yok. Yine kanunu parlamenter sistemde olduğu gibi meclis yapacak. Dolayısıyla aynı seçimde aynı sandıkta bir oy pusulası da milletvekilleri için kullanacağız. Biz istiyoruz ki, hükümet de güçlü olsun, meclis de güçlü olsun. Her ikisinin toplamından da güçlü bir Türkiye olsun istiyoruz. Bu seçim birincisi sistemin değişmesi bakımından, ikincisi güçlü hükümet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye olması bakımından gerçekten diğer seçimlerden çok farklı” ifadelerini kullandı.


Bakan Özlü, konuşmasının ardından Mudurnu esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Daha sonra Mudurnu’nun Taşkesti Beldesine gelerek Bülent Ecevit parkında vatandaşlarla bir araya geldi.




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