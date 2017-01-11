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11 Ocak 2017 20:27

Balık tutmak isteyen 2 kişi baraj gölünde kayboldu

Balık tutmak isteyen 2 kişi baraj gölünde kayboldu

11 Ocak 2017 20:27

Bolu’nun Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi’nde yaşayan 2 kişi balık tutmak için gittikleri baraj gölünde kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Gökçesu Beldesi’nde yaşayan Halil Tor (38) ve Furkan Özçelik (18) balık tutmak için beldeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprübaşı Barajına gittiler. Tekneyle göle açılan iki kişi salı günü gittikleri gölden geri dönmeyince aileleri durumu jandarmaya haber verdiler. Jandarma ve itfaiye ekipleriyle ile olay yerine giden aileler gölün etrafında bir süre keşif çalışması yaptılar. Gece olması sebebiyle gölde arama çalışması yapamayan ekiplerin yarın sabah saatlerinde çalışmalara başlayacakları öğrenildi.



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