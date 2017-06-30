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30 Haziran 2017 15:31

Bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan araçta 5 kişi yaralandı

30 Haziran 2017 15:31


Kaza, Tem Otoyolu İstanbul istikameti Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 VJ 8164 plakalı araç sürücüsü Turan Gözel, aynı istikamette seyir halinde olan şehirlerarası otobüsle yan yana geldiği sırada hafif şekilde çarptığı otobüsten kurtulmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağında bulunan bariyerlere hızla çarpan Turan Gözel’in kullandığı araç kullanılamaz hale geldi.


Kazada, araçta bulunan sürücü Turan Gözel, Ceyda Gözel, Şehriye Gözel, Serpil Gözel ve Beyda Gözel yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldılar.


Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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