Bolu kent meydanında düzenlenen mitinge vatandaşların yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı. Konuşmasına Bolulu vatandaşları selamlayarak başlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim Bolu’ya olan muhabbetimiz farklı. Biz ne zaman Bolu’ya gelsek, yiğit Boluluları görüyoruz. Türkiye’nin son yıllardaki yükselişine sizlerle beraber imza attık. 24 Haziran’da yeni bir seçime gidiyoruz. Bu seçim diğerlerinden biraz farklı. İlk defa yeni sistem oylanacak. 94 yıllık demokrasi tarihindeki en büyük değişiklik. Adayları görüyorsunuz. Herkes meydanlarda. Herkes vaat veriyor. Abartılı vaatler veriyorlar. Bütün adayların ortak yanı, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz’ diyorlar. Bolu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacak mısın? Milletin adamını yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız? Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar mecliste önemli. Güçlü meclis olursa, güçlü hükümet olur, güçlü Türkiye olur" dedi.

"16 yıldır millet ile aramıza kimseyi sokmadık"

Seçime sayılı günlerin kaldığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Ak mı, kara mı saçımız önümüze düşecek. Bolu hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. 12 seçimde de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Bolu yalnız bırakmadı. İlk hedefimiz güçlü meclis, ikincisi milletin adamını en yüksek oyla seçmek, üçüncü hedefimiz Türkiye’yi daha da büyütmek, daha güçlü hale getirmek. Uyumdan istikrar çıkacak, güçlü Türkiye güneş gibi doğacak. 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümek için Bolu ‘Evet’ demeye hazır mı? İstikrar için var mısınız? Vakit AK Parti vakti, Bolu vakti. Durmak yok yola devam. Tayyip Erdoğan’ı indirelim, gerisi mühim değil, söz birliği etmişler Bolu’dan soruyorum Türkiye’yi 2002 krizinden çıkartıp, aydınlık günlere taşıdığı için mi indirmek istiyorsun? İMF’ye borcu kapattığı için mi indirmek istiyorsun? İhracatı 4.5 kat arttırdığı için mi indiriyorsun? Dünyanın en büyük havalimanını yaptığı için mi Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek istiyorsun? Darbecilere, hainlere göğsünü siper ettiği, demokrasiye milletiyle sahip çıktığı için mi indirmek istiyorsun. Onların hazmedemediği 16 yıllık başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için indirmek istiyorlar. Bu milletin, siyasete yeniden güven duymasını sağlayan AK Parti’yi bunun için hazmedemiyorlar. Bolulular buna izin verir mi? 16 yıldır millet ile aramıza kimseyi sokmadık. AK Parti milletin partisidir" ifadelerini kullandı.

"Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil millet belirler"

"Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil millet belirler" diyen Başbakan Yıldırım, "Biz siyaseti sadece millet ile beraber yaparız. Milletin hislerine yabancı olanlar AK Parti’yi anlayamaz. Şimdi ne diyorlar, ‘Kazanırsak eski düzene geri döneceğiz.’ Eski düzende darbe var, sefalet var, yoksulluk var. Dillerinde yapmak kelimesi yok, sürekli yıkacağız, kapatacağız. ‘Yerli otomobili yapmayacağız. Hızlı tren göçü arttırıyor diyorlar, yol, köprü yapmak marifet mi diyorlar’ Bu ülkeye çaktığınız çivi mi var? Şimdi çıkmış Muharrem İnce, ‘FETÖ’yü doğru dürüst istemediniz’ diyor. Bu hükümetin kurumlarına güvenmiyorsun, ne olduğu belli olmayan bir adamın telefonuna göre iş yapıyorsun. Adalet Bakanlığı davet etti. Gel bak. 85 klasörlük dosya gönderildi. İncele öyle konuş. Ülkesinin kurumlarına güvenmeyen bu insanlara bu millet emaneti teslim eder mi.? Bunlara bir ders daha verelim mi? 13. derslerini de alsınlar mı?" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmez"

Gece gündüz, yaz kış demeden çalıştıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Taş üstüne taş koyduk. Laf üstüne laf koyanlardan olmadık. Sorunları, torunlara bırakmadık. Güzel Bolumuza 16 yılda 12 milyar liralık yatırım yaptık. 116 kilometre bölünmüş yol, 770 derslik, 5 bin konut yaptık. Yurt kapasitesini 10 bin 500’e çıkardık. Şimdi İzzet Baysal Üniversitesine Hukuk Fakültesi kuruyoruz. 75 yataklı Gerede Devlet Hastanesini inşa ediyoruz. Güzel Bolumuzda 2022 yılında kaç tane ambulans vardı. Sadece 5 tane. Bir çoğu çalışmıyordu. Şimdi 43 tane ambulans var. Sağlıkta büyük dönüşümü gerçekleştirdik. Amerika’da bile 50 milyon kişi sağlık güvencesinden mahrum. Eczanede, hastanede kuyrukları gençler bilmez. İlaç almak için gece yarısından sıraya girdiğimiz günleri 2000’den sonra doğan çocuklar bilmez. Türkiye’yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bolu Dağı Tüneli 1990’da başladı. Deprem oldu, depremde o dönemin hükümeti Bolu Dağı Tünelinin altında kaldı. 2 gün sonra haberleri oldu. Geldik Bolu Tünelini biz tamamladık. Yüzde 60’ını bitirdik hizmete aldık. 1999 depreminin yaralarını yine biz sardık. Bölünmüş yollarla Bolu’yu Zonguldak, Karabük’e bağladık. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Mudurnu yolu biraz gecikti, 10’uncu ayda bitecek, gelirken konuştuk. Kıbrıkçık yolunun kalan kısmını hızlandırıyoruz, bu yıl sonunda büyük oranda tamamlanacak. Yedi Göller’in yollarını yaptık, turizmin gelişmesini sağladık. Bolu çevreyolunun inşaatına başladık. Birinci kısmı yapıyoruz, ikinci kısma da inşallah başlayacağız" dedi.

"Ormancılık faaliyetleri ile önümüzdeki dönemde köylülerimize Türkiye genelinde 8 milyar ilave gelir sağlayacağız"

"16 yılda yaptığımız doğrudan desteklerle orman köylüsüne 14.5 milyar liralık kaynak aktardık" diyen Başbakan Yıldırım, Bolu köylüsü de bundan nasibini aldı, 600 milyon liralık destek verdik. Ormancılık faaliyetleri ile önümüzdeki dönemde köylülerimize Türkiye genelinde 8 milyar ilave gelir sağlayacağız. Ormanlardan elde ettiğimiz, kekik, adaçayı, keçi boynuzu gibi ürünler ile 507 milyon dolar kaynak sağladık, ihracat yaptık. Buranın problemlerinden biri de yaylalardaki elektrik problemi. Şimdi çıkardığımız imar barışı ile bu sıkıntıyı çözdük. Hizmetlerimiz yeni dönemde de artarak devam edecek. Onlar vaat ediyorlar, kavanozun dışından balı gösteriyorlar, bu bal çok tatlı diyorlar ama AK Parti balı önce veriyor, tadına bakıyorsunuz sonra karar veriyorsunuz. AK Parti’nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından büyük sanayi sitesinin temel atma töreni düzenlendi. 988 iş yerinden oluşacak sanayi sitesi 600 dönüm arazi üzerine kurulacak.