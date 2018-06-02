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02 Haziran 2018 16:37

Başbakan Yıldırım, Mudurnu yolu için tarih verdi

Başbakan Binali Yıldırım, uzun süredir yapımı devam eden Bolu-Mudurnu yolunun 10’uncu ayda biteceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Mudurnu yolu için tarih verdi

02 Haziran 2018 16:37


Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmaları kapsamında Bolu’da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Binlerce kişinin Türk ve AK Parti bayraklarıyla doldurduğu miting alanında konuşan Başbakan Yıldırım, yapımı uzun süredir devam eden ve geçtiğimiz aylarda CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın da oturma eylemi yaptığı Bolu-Mudurnu yolunun bitiş tarihini de müjdeledi.


Mudurnu yolunun geciktiğini ifade eden Yıldırım, "Bölünmüş yollarla Bolu’yu, Karabük’e, Zonguldak’a, Düzce’ye bağladık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Diğer yol projelerimiz devam ediyor. Mudurnu yolu biraz gecikti. Gelirken konuştuk, 10’uncu ayda bitecek. 32 kilometrelik bölümünü 10’uncu ayda bitirmiş olacağız. Kıbrıscık yolunun kalan kısmını da hızlandırıyoruz. İnşallah bu yıl sonunda büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.




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