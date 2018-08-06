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06 Ağustos 2018 17:04

Başını makine bandına kaptıran işçi yaşamını yitirdi

Bolu’nun Göynük ilçesinde termik santralde çalışırken başı makine bandına sıkıştığı iddia edilen 33 yaşındaki Fatih Boztepe adlı işçi hayatını kaybetti.

Başını makine bandına kaptıran işçi yaşamını yitirdi

06 Ağustos 2018 17:04


Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Fatih Boztepe, sabah saatlerinde Göynük’te bulunan termik santralde çalışmak için evden ayrıldı. Fabrikanın bant bölümünde çalışan Boztepe, bir anlık dalgınlıkla başını dönen banda sıkıştırdı. Durumu gören fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen gelen 112 Sağlık ekipleri genç işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Boztepe’nin cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç işçinin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için, cenazesinin İzzet Baysal Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği öğrenildi.



Ailesi sinir krizi geçirdi


Genç işçinin kaza geçirdiği haberini alan eşi İlkay Göztepe, çocukları Hamza (3), Aslı (5) ve kayınvalidesi ile kayınpederi Nallıhan’dan Göynük Devlet Hastanesi’ne geldi. Kendilerine Fatih Boztepe ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini ve nasıl öldüğünün söylenmediğini belirten kayınvalide Nürel Karataş, hastane bahçesinde gözyaşına boğuldu. Genç işçinin 3 yaşındaki oğlu Hamza ve 5 yaşındaki kızı Aslı’nın yaşananlardan habersiz şekilde hastane bahçesinde beklemesi yürekleri burktu. Fatih Boztepe’nin ailesi, fabrikadan şikayetçi olacaklarını belirtti.




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