Başkan Alaaddin Yılmaz, "Bugün milletin söz söyleme günü"

Bolu Belediye başkanı Alaaddin Yılmaz, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Ailesiyle birlikte oy kullanacağı sandığın bulunduğu yere gelen Başkan Yılmaz, sırası geldiğinde oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bugüne kadar bizler konuştuk. Bizler sadece konuşuruz ve hizmetkarlığı yaparız ama son sözü millet söyler. Bugün artık milletin söz söyleme günü. Millet bugüne kadar hep doğru şeyi söyledi. Bugün de yanlış şey söyleyeceğine inanmıyoruz. Yarın ülkede ve dünyada Türkiye’nin geleceği için yeni bir güne başlayacağız. Bizim güçlü olmamızı bekleyen sadece Türkiye değil. Bir ümmet bizim güçlü olmamızı bekliyor. Onun için millet de bunun kararını bugün veriyor" şeklinde konuştu.