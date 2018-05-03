Başkan Doğanay’dan ilginç cumhurbaşkanı adaylığı yorumu

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, parti binasında 24 Haziran’da yapılacak milletvekili seçimlerinde aday adaylarını tanıtan bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cumhur ittifakının karşısında kurulan ittifakın Cumhurbaşkanı adayını açıklamaması hakkında da konuşan Doğanay, “Diğer taraftaki birlikteliğe baktığımız zaman dün olduğu gibi bugün de yine bir tarafa toplanıp, öncelikle 1 aydır Cumuhurbaşkanlığı adaylığı için ciddi anlamda bir çalışma yapıyorlar. Ama hala ortaya bir aday çıkarabilmiş değiller. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde aday adayları çıkarken diğer taraflar farklı konuşuyor. Bugün geldiğimiz noktada baktığımız zaman kendi içlerindeki tezatları da yaşamaya devam ediyorlar. İnsansız bir cumhurbaşkanı aday adayı çıkaracaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar bulamadılarsa bundan sonra ne olur bilemiyoruz. Bizim ittifak tarafımızdaki durumumuz belli. Bakalım ne olacağını göreceğiz” dedi.