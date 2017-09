Başkan Yılmaz: “Bölgenin en büyük eksikliğini giderdik”

Bolu Belediyesi, her türlü hayvanın bakımının yapıldığı ve içerisinde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odalarının bulunduğu bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesini kurdu.

Her odasının alttan ısıtmalı olduğu ve yavrulu her anne için ayrı ve özel bir oda tahsis edilen hastanede, atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak daha buluyor. Ayrıca, hastane içindeki AR-GE binasında, hayvan sağlığı ve rehabilitasyonuna yönelik her türlü araştırma ve geliştirmeye yönelik bilimsel projeler yürütülüyor.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Hayvan Hastanesi bünyesinde, yıl sonuna kadar “Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi” ile “Köpek Eğitim ve Aktivite Parkı” da kurulacağını belirterek, “Hayvan Hastanemiz, kapasitesi, teknolojisi ve uzman ekibiyle, bölgenin büyük bir eksikliğini giderdi. Şimdi çocuklarımızın, eğitim ve bakımları tamamlanan hayvanları, güvenli ve sağlıklı bir şekilde sevebilecekleri, içlerindeki hayvan sevgisini güçlendirebilecekleri projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.