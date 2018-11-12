Başkan Yılmaz, kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mudurnu'dan Bolu'ya gezi amaçlı gelen öğrencileri taşıyan 3 otobüs zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada yaralanan 11 öğrenci İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Tıp Fakültesi Acil Servisleri'ne kaldırıldı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kaza sonrası yaralanan öğrencileri ve ailelerini tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve durumları ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. Can kaybının olmadığı trafik kazasında öğrencilerin durumunun iyi olduğu ve gerekli takibin ardından taburcu olacakları belirtildi.