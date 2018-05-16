Başkan Yılmaz, milli sporcuları altınla ödüllendirdi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 2017 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen ‘Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi olan Paralimpik Okçuluk Milli Takımı sporcuları Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık’ı makamında kabul etti. Başkan Yılmaz, Paralimpik Okçuluk Milli Takımı sporcuları Eroğlu ve Aşık’ı şampiyonada elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayarak, iki sporcuyu 2’şer cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

“Bu gurur, tüm engelliler adına kazanılmış bir başarıdır”

Yılmaz, başarılı sporculara ödüllerini verdikten sonra yaptığı açıklamada, Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık için sadece Bolu’nun değil, tüm Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi.

Her iki milli sporcunun elde ettikleri başarılara değinen Yılmaz, “Eroğlu ve Aşık’ın Pekin’de elde ettiği dünya ikinciliklerinin diğer engelli bireylere ilham vermesini temenni ediyorum. Bu yaşadığımız gurur, tüm engelliler adına kazanılmış bir başarıdır. İnşallah bu 2 gencimizin elde ettiği başarı tüm engellilerimize ilham olur” diye konuştu.

Milli sporcular ulaşım destekleri ve ödül için teşekkür etti

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı sporcuları Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık da kendilerine sağlanan ulaşım desteği ve verilen ödül nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür ettiler. ‘Engelsiz Hizmet Aracı’yla ilgili memnuniyetini dile getiren Ömer Aşık, “Bolu Belediyesi bizlere her zaman ulaşım konusunda büyük destek veriyor. Gerek antrenmanlarımız ve kamplarımız, gerekse diğer zamanlarımızda “Engelsiz hizmet aracı” ile ulaşımımızı sağlıyoruz. O nedenle başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Merve Nur Eroğlu da “Şuan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bu yolda bizlerden desteğinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.