Başkan Yılmaz projeler için destek istedi

Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan bir heyet, Bolu’nun vizyon projeleri arasında yer alan Gölcük Teleferik ve Dağ Kızağı Projeleri’nin detaylarını görüşmek üzere Bolu’ya geldi.Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, aralarında Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Tamara Sulukhai ile Şehir Planlama Takım Lideri Soraya Goga’nın da bulunduğu üst düzey yöneticileri makamında kabul ederek, Gölcük Tabiat Parkı için planlanan dev projenin kredi kaynağı konusunda oldukça önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Çetinkaya, İhsan Ağcan, Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen ile projelerle ilgilenen bazı müdürler ve çalışanlar da hazır bulundu.

Vizyon projelerin ayrıntılarının her yönüyle masaya yatırıldığı görüşmede heyeti bilgilendiren Belediye Başkanı Yılmaz, Bolu’nun turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Gölcük Teleferik ve Dağ Kızağı Projeleri’nin şehrin olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, projenin hayata geçirilmesi için heyetten uygun kredi tahsisi konusunda destek istedi.

Başkan Yılmaz, heyetten katı atıkların bertaraf edilerek enerji elde edilmesi amacıyla kurulacak tesis ile atık su arıtma tesisi projesi hakkında da destek talebinde bulundu.