Başkan Yılmaz: “Şehit yakınları ve gaziler bizlere emanet”

Şehitlik bizim inancımız gereği çok özel bir makam. Şehit yakınları ve gaziler bizlere emanet” dedi.

Bolu’da şehit yakınları ve gazilerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Açılış törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Garnizon Komutanı Albay Muammer Alper, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Dernek Başkanı Ömer Erol Akbaş ile şehit yakınları ve gazilerin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

“Anadolu sıkıntıdaki herkese kucak açtı”

Anadolu’nun önemine vurgu yapan ve tarih boyunca sıkıntıda olan herkese kucak açtığını kaydeden Yılmaz, “Kurtuluş Savaşı ile bu topraklar Anadolu’ya dönüşmüş ve ana yurdumuz olmuş. Bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Anadolu, tarih boyunca kendi topraklarında sıkıntı kim varsa onlara kucak açmış. Şuanda da öyle bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

“Şehit yakınları ve gaziler bize emanet”

Yılmaz, terör örgütleri ile mücadeleye de değinerek “Bu topraklarla olan sıkıntıları dünya körüklüyor. Bir PKK türettiler 40 yıla yakın zamandır bunlarla mücadele ediyoruz. Yetmiyor; 15 Temmuzda kendi bağrımızdan çıkan ve kendimizi korumak için emanet ettiğimiz silahları bize karşı kullanan bir hain örgütten temizlenmeye çalışıyoruz. Maalesef her gün yeni şehitlerle karşı karşıyayız. Şehitlik bizim inancımız gereği çok özel bir makam. Onlara yapabileceğimiz bir şey yok, ama şehit yakınları ve gaziler bize emanet. Devletimiz de zaten onlar için ne gerekiyorsa yapıyor” ifadesini kullandı.