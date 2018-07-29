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29 Temmuz 2018 16:37

Başkan Yılmaz, yabancı öğrencileri makamında kabul etti

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği 2018 Türkçe Yaz Okulu için Bolu’da bulunan yabancı öğrencileri kabul etti.

Başkan Yılmaz, yabancı öğrencileri makamında kabul etti

29 Temmuz 2018 16:37


Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği 2018 Türkçe Yaz Okulu için 17 ülkeden Bolu’ya gelen 19 yabancı öğrenci, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay’da yer aldı. Birliktelik boyunca Başkan Yılmaz, yabancı öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrenciler ise geldikleri ülkeler ve Bolu hakkındaki görüşleri üzerine konuştu.


Yaz okulu iile ilgili açıklamayı ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Halit Karatay yaptı. Karatay, “Cumhurbaşkanımızın himayesinde 850 öğrencimiz geldi. Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla bu 850 öğrenciyi 29 ilde 33 üniversiteye dağıttılar. Bu illerden birisi de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 17 farklı ülkeden 19 tane öğrencimiz var şu anda. Bizleri ziyaretinize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için her zamanki gibi yine teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı bir aylık bir tatil süreci var. Tatil sürecinin içerisinde sabahtan öğleye kadar dil eğitimi, Türkçe eğitimi veriyoruz. Öğleden sonra da Bolu’nun güzel yerlerini gezmeye çalışacağız” dedi.


Kendisini ziyaret eden öğrencilere teşekkür eden Başkan Yılmaz ise, “Dünyanın birçok ülkesinden insanlar bir arada olabiliyor ve herkesin de yüzü gülüyor. Keşke hiç kavga olmadan böyle yüzümüz gülerek, birlikte kucaklaşıp, dostça dünyada yaşayabilsek ama maalesef bunu insanoğlu beceremiyor. Bolumuz gelecekte turizm kenti, spor kenti, sağlık kenti ve üniversite kenti olacak. Geldiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bolu’da bu ve bundan sonraki gelişleriniz için bir eviniz olduğunu unutmayın” dedi.


Yılmaz, öğrencilere kendi kartvizitiyle birlikte Bolu pasaportu, 4 mevsim Bolu tanıtım CD’si ve çeşitli hediyeler verdi. Birliktelik günün anısına çekilen fotoğrafın arından sona erdi.


OE-İÇ)




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