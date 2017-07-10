Başkan Yılmaz yayla bayramlarına katıldı

Bolu’da, yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen yayla bayramları başladı. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bayramların tamamına katılım sağlamaya özen gösteren Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen Karca, Seben Dereboyu ve Kozyaka köylerinin yayla bayramlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yılmaz’a yayla bayramlarına gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ile İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer de eşlik etti.

Yayla bayramlarında birlik ve beraberliklerin pekiştiğini, insanların daha sıkı ilişkiler kurduklarını belirten Yılmaz, okutulan mevlitlerin bereketin yıl boyu devam etmesine vesile olmasını diledi.