Başkan Yılmaz’dan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ müjdesi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla makamında engelli vatandaşları kabul etti. Başkan Yılmaz, kabul ettiği ihtiyaç sahibi engellilere 3 akülü ve 1 tekerlekli sandalye ile 4 yaşındaki küçük bir çocuğa 1 adet yürüteç verdi.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Alaaddin Yılmaz, engelliler için önemli bir projenin üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bolu Belediyesi olarak, engelilere yönelik müşterek bir proje yürütüyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ adını verdiğimiz projeyi hayata geçirebilirsek engellilerimiz için büyük bir çalışmaya imza atmış olacağız. Bu sayede engellilerimiz eğitim alabilecekleri, konaklayabilecekleri bir yere kavuşacaklar, ailelerimizin de evlatlarını güvenle bırakabilecekleri bir yer olacak. Şuan proje ve projenin yapılacağı yer belli. İnşallah bu yıl içerisinde yetiştiremesek bile önümüzdeki yılın başında ihalesi yapılarak inşaata başlar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.