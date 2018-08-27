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27 Ağustos 2018 14:00

Bayram tatilinde binlerce kişi Bolu’daki tabiat parklarına akın etti

Bolu’nun gözde turizm merkezi olan tabiat ve milli parklarını bayram tatili boyunca toplam 153 bin 813 kişi ziyaret etti.

Bayram tatilinde binlerce kişi Bolu’daki tabiat parklarına akın etti

27 Ağustos 2018 14:00


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu’ya, tatil boyunca 100 binin üzerinde tatilci geldi.


Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, tatil boyunca 47 bin 456 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.


Abant, yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı


Bolu’ya 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı’nda da, bayram tatili boyunca insan seli yaşandı. Tabiat Parkı girişinde kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle, doğa tutkunu vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek parka yürümeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca 92 bin 857 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı’nı tercih etti.


Kampçıların tercihi Yedigöller oldu


Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı’nı tercih etti. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Yedigöller Milli Parkı’na 13 bin 500 ziyaretçi geldi.




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