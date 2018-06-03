Almanya’da 14-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan U20 Ümit Erkek Milli Basketbol Takımı, Bolu’da Karaçayır Mahallesi’nde bulunan 3 bin kişilik spor salonunda kamp çalışmalarına devam ediyor. Kamp süreci ve Avrupa Şampiyonası öncesinde oynayacakları hazırlık maçları ile ilgili konuşan U20 Basketbol Ümit Mili Takımı idarecisi Bekir Yarangüme, Avrupa Şampiyonası’na Bolu’daki kamp süreciyle başladıklarını belirterek, “30 Mayıs-10 Haziran arasında çalışmalarımızın ilk etabını burada tamamlayacağız. Kampımız 20 oyuncuyla başladı. Bugün itibariyle 14 kişiye düştü. Tabi buna katılacak oyuncularımız da var. Yarı final serisinde elenen Banvit ve Anadolu Efes’den oyuncularımız da katılacak. Sonrasında İstanbul’a döneceğiz. Ukrayna’da bir turnuvamız var. Sonrasında belli bir süre İstanbul’da kamp yapacağız. İtalya’da tekrar bir turnuvaya katılacağız. Sonrasında ülkemize tekrar geri dönüp burada Turgut Atakol turnuvasına katılacağız. O turnuva da mini bir Avrupa Şampiyonası niteliği taşıyacak. Çok iyi takımlarla mücadele edeceğiz. O da durumumuzun nasıl olduğunu net bir şekilde gösterebilecek bir turnuva. Sonrasında da Avrupa şampiyonası’na gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.

Kamp sürecinde bazı sakatlıklar yaşandığını da söyleyen Yarangüme, “Kamp çok iyi geçiyor. Oyuncularımız da zaten hazır bir şekilde gelmişler. Tabi milli forma da olduğu için çok istekliler. Şanssız bir sakatlık yaşadık. Ahmet Can Duran sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı. Bunlar basketbolun içinde oluyor. Onun dışında son derece olumlu ve pozitif şekilde süreç işliyor” ifadelerini kullandı.