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21 Haziran 2017 13:48

Benzin istasyonunda korku dolu anlar

Bolu’da, bir benzin istasyonunda yakalanan küçük yaştaki çocuğun kullandığı otomobil polisten kaçmak isterken korku dolu anlar yaşandı.

Benzin istasyonunda korku dolu anlar

21 Haziran 2017 13:48


Edinilen bilgiye göre, Bolu’da küçük yaşta bir çocuğun plakasız bir araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. Araç, D-100 Karayolu üzerinde bir benzin istasyonunda yakıt alırken yakalandı. Polis ekipleri plakasız araca işlem yapmak isteyince Levent Ü., eşi ve çocukları dakikalarca itiraz etti. Trafik polislerine zorluk çıkartan aile için Asayiş ekiplerinden destek istenilen olayda Eren Ü. polislerle tartıştıktan sonra koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından tekrar benzin istasyonuna gelen Eren Ü., bu kez de ailenin 07 LS 061 plakalı diğer aracının da çekiciye yükleneceğini öğrenince gizlice otomobile bindi. Saniyeler içinde aracı çalıştırarak kaçmak isteyen Eren Ü.’yü durdurmak isteyen trafik polisi hızlanan otomobile tutunarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan polis memuru Eren Ü.’nün kaçmasına engel olamadı.


Polis ekipleri nefes kesen kovalamacanın ardından 11 yaşındaki Eren Ü.’nün kullandığı otomobilin izini kaybetti. Eren Ü.’yü yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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