Bıçakla yaraladığı arkadaşını sağlık merkezine götürdü

Bolu'da aynı firmada çalıştığı arkadaşı bıçakla yaraladıktan sonra tedavi olması için sağlık merkezine götüren Aykut Halil P., olayı öğrenen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı firmada tır şoförü olarak çalışan Aydın D. ile Aykut Halil P. arasında iş meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Aykut Halil P., Aydın D.'yi bıçakla yaraladı. Aydın D.'nin kanlar içerisinde yerde kaldığını gören Aykut P., arkadaşını olayın yaşandığı yere yakın bir bölgede olan Karaçayır Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Sedyede arkadaşına sitem etti: “Benim desene oğlum ya”

Aydın D.'nin sağlık merkezinde tedavisi sürdüğü sırada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülmek için tekerlekli sandalye ile ambulansa taşınan Aydın D.'ye polis ekipleri kendisini yaralayanın kim olduğunu sordu. Aydın D. ise yanında bulunan arkadaşına seslenerek, “Benim desene oğlum ya” dedi. Polisin Aykut Halil P.'ye dönerek ‘Sen misin?' diye sorması üzerine Aykut P., “Benim ama bıçaklama olayı yok. Kavga ettik. Tırın dorsesinin yanında ne olduysa oldu” şeklinde cevap verdi.

Gözaltına alınan Pınar, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.