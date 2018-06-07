Üçüncü seferimizin ardından gelecek sene Antartika’ya üssümüzü kuracağız” dedi. Özlü, dövizdeki hareketlenmelerle ilgili de, 25 Haziran’dan sonra her şeyin yerine oturacağını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Bolu’da bir dizi etkinliğe katıldı. Mudurnu İlçesi ve Taşkesti beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen Özlü, daha sonra Bolu’da Börekçiler Sokak’ta belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarına katıldı. İftarın ardından AK Parti seçim bürosu açılışına katılan Bakan Özlü, açılış öncesi yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi geçen sene yüzde 7,4 bir kalkınma gerçekleştirdik. Bir büyüme hızı gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da ben ilk çeyrekte büyümenin en az yüzde 7,5 seviyesinde olacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye’nin hızlı büyüyeceğine ve bu oranları sürdüreceğine inanıyorum. Türkiye’nin ekonomisi sağlamdır. Türkiye’nin ekonomisi güçlü temellere dayanmaktadır. Geçici birtakım dövizdeki hareketlenmelerin inşallah 25 Haziran’dan sonra stabil olacağını, herşeyin rayına oturacağını ifade etmek isterim” dedi.

Seçim bürosunun açılışının ardından partililerle seçim bürosu önünde sohbet eden Özlü, basın mensuplarının Antartika’ya kurulacak bilim üssü ile ilgili sorularını cevapladı.

“Geçen sene projeye başladık”

Projenin Bakanlığa Cumhurbaşkanı tarafından gönderildiğini ve geçen sene başlanıldığını ifade eden Bakan Özlü, “Geçen sene ilk bilim seferimizi yaptık. Geçen sene 9 kişilik bir heyet gönderdik. Bu sene ikinci bilim seferimizi yaptık. Bu sene yaklaşık 28 kişilik bir heyet gitti. Bugün sabahki tören heyetin dönüş töreniydi. Antartika’da söz sahibi olan ülkeler var. Bunlar danışman ülke statüsündeki ülkeler. 29 ülke var. Türkiye danışman ülke olma statüsünde olmak istiyor. Yani, Antartika’da söz sahibi ülkelerden birisi olmak istiyor. Geçen aylarda güvenlik sebebiyle Afrin’de bir operasyon yürüttük. Türkiye’nin güneyinde Suriye’de. Ama Afrin’deki operasyonla eş zamanlı olarak sessiz sedasız bir operasyon da Antartika’da yürüttük” dedi.

“İki sefer yaptık, 1 sefer kaldı”

Antartika’da üssün kurulacağı yerin aşağı yukarı belirlendiğini söyleyen Özlü, “Antartika’ya ikinci bilim seferini tamamladık. Şimdi elde ettiğimiz verilerle Antartika’da konuşlanacağımız yerdeki kuracağımız üssün mimari projelerini yapacağız. İnşallah bu senenin sonunda üçüncü seferimizi düzenleyip giderken de hazırladığımız üs malzemelerini getireceğiz, oraya üssümüzü kuracağız. Gelecek yıl 2019’da da Antartika konusunda söz sahibi ülkeler olan danışman ülkeler sınıfına girmek için başvuruda bulunacağız. İnşallah 2019’da Türkiye Antartika konusunda danışman ülkeler statüsüne geçecek. Güzel bir süreç yürütüyoruz. Güzel bir proje yürütüyoruz. Yine bu arada Antartika’daki Kutup Araştırmaları Ulusal Bilim Programı’nı yayınladık. Zaten Antartika konusunda danışman ülke olmak için yerine getirilmesi gereken 3 şart var. bu şartlardan birisi meclisten Antartika Anlaşması’nın onaylanmasıydı. Onu geçen sene gerçekleştirdik. Bir de 3 sefer yapmamız gerekiyor. İki sefer yaptık 1 sefer kaldı. İnşallah gelecek yıl son seferi tamamladıktan sonra Antartika’ya üssümüzü kuracağız” şeklinde konuştu.