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07 Ocak 2017 13:56

Bolu Ankara karayolunda kar nedeniyle ulaşım 1 saat durdu

Bolu Ankara karayolunda kar nedeniyle ulaşım 1 saat durdu

07 Ocak 2017 13:56

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bolu Ankara il sınırında ulaşım dururken, karayolları aracı kara saplandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler 1 saat beklemek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Ankara karayolu Cankurtaran mevkinde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı zeminde 20 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar kürüme ve temizleme çalışması yaparken, karayolları araçlarından biri kara saplandı. Zeminde biriken kar nedeniyle trafik 1 saat durdu. Cankurtaran mevkinde bulunan rampada uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye sevk edilen takviye karayolları ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışması yaptılar. Trafik 1 saat sonra ulaşıma açıldı.



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