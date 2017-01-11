Bolu Ankara yolunda yoğun kar yağışı

Bolu Ankara il sınırında etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Cankurtaran mevkinde trafik durma noktasına gelirken, 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Bolu’da günlerdir etkisini sürdüren kar yapışı Ankara il sınırında gece saatlerinde tipiye çevirdi. Zeminde etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekipleri kürüme çalışmalarında yetersiz kalınca ulaşım durma noktasına geldi. Zincirsiz TIR’ların yolda makaslama yapınca trafik zaman zaman durdu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı karayolunda karayolları ekipleri sabaha kadar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.