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02 Temmuz 2017 12:25

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz:

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu’da yeni bir şehir oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Bolu halkı yılsonu itibariyle Bolu’da yaşamanın keyfini sürecek” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz:

02 Temmuz 2017 12:25


Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, şehir merkezi ve diğer bölgelerde devam eden üst yapı çalışmaları hakkında, Bolu halkına, alt yapısı biten yerlerin tamamının asfaltlanması sözünü verdiklerini söyledi. Yılmaz, "13 yıllık belediye başkanlığımız sürecinde vatandaşlara devamlı eziyet çektirdik. Vatandaş doğru bir şehirde yaşamak ve artık ayakları çamura, toza basmadan gitmek istiyor. Bu sene ekip ve ekipmanlarımızla çok yoğun bir şekilde hazırlandık ama bu sefer de hava şartları bize fırsat vermedi” dedi.


Haziran ayının bittiğini ancak tam gün çalışılabilecek sıcak bir havanın yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, “Yağmursuz ilk süreçte 1 ay içerisinde Bolu rahatlama hissedecek, iki ay sonra da toparlanmış olacak. Yıl sonuna kadar şehir merkezinde alt yapısı tamamlanmış olan asfaltsız ve kaldırım taşsız yer bırakmamak niyetindeyiz. Bu yıl sonu itibariyle de inşallah artık Bolu halkı Bolu’da yaşamanın keyfini yaşayacak. Belediye başkanı olduğumuz günden beri her yeri kazıyoruz. Bundan sonra hiçbir yeri tamir etmek dışında kazılmayacak bir Bolu’yu oluşturduğumuzun bilincine biz vardık ama günü yaşayan vatandaşın da görmesi lazım. Onlar da 2 ay içinde bunu hissedecek” şeklinde konuştu.




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