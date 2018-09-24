Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yeraltı çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmayla yer altı haritasının yüzde 95'ini tamamladıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ilk göreve geldiği zamanlarda yer altında bulunan su borularının nerede olduğunu bilmediklerini, yeraltı çalışması yapılacağı zaman eski suculara sorarak bir kaç yerin kazıldıktan sonra borunun yerini bulabildiklerini söyledi.

Aradan geçen 15 yıl içinde yapılan yer altı çalışmalarında, yeraltı haritası çıkardıklarını söyleyen Yılmaz, çalışmalar sayesinde haritanın yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını belirterek, “Şu an yeraltında içme suyu, kullanma suyu, Kökez suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu nereden geçiyor biliyoruz. Bununla birlikte telefon ve elektrik hatları ile doğalgazın nereden geçtiği de biliniyor. Yani, yeraltında ne varsa, nereden geçtikleri, derinliği, ne kadar ve yolun ne tarafında olduğu ölçülü hale geldi” dedi.

Yapılan çalışmanın belediyecilik anlamında son derece önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, “Dün yaşlıların bildiği şeyi şu an herkesin bileceği hale geldik. Bir yerde bir arıza olduğunda, ekibimiz daha arıza yerine giderken bilgisayarını açıp nereyi kaç santimetre kazacağını biliyor. Eğer bir hata yapılırsa doğalgazı patlatabilir, elektrik hattını, fiberoptik kabloyu kesebilir. Dün bu hataları yaptık. Hatta bir fiberoptik kablo sayesinde Türkiye'den Mısır'a giden hattı kesiyorduk. Dolayısıyla böyle dünya çapındaki iletişim hatlarını bile bilmiyorduk. Allah'a şükür şu an Bolu olarak yeraltında ne olduğunu bilgisayar ortamına aktarmış pozisyonda ve geleceğe umutla bakacak bir pozisyona geldik” ifadelerini kullandı.