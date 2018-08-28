Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan makamında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı açıklamada Kurban Bayramı boyunca aşevine 10 buçuk ton bağış yapıldığına ve bu noktada Bolu halkına teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Kurban Bayramı’nı Allah’a şükür geçirdik. Bolu’daki Kurban Bayramı dolayısıyla aş evimize kurban bağışı talebinde sizin aracılığınızla bulunmuştuk. Hamiyet sever Bolu halkı çok ciddi anlamda hayır çarşımıza bağışta bulunmuştur. Hem direkt kurbanla bağışta bulunduğu gibi getirdiği kurban eti bağışı sayesinde geçen 4 buçuk ton civarında bağış almışken bu sene 10 buçuk ton bağış sağlanmıştır. Bundan dolayı Bolu halkına şükranlarımızı iletiyoruz. Zaten bizim ayakta kalmamızı, diri kalmamızı sağlayan Bolu halkıdır” dedi.

Yapılan bağışlar sayesinde verilen yemeğin kalitesinin de artacağına dikkat çeken Yılmaz, “Bolu’da her gün bin 500, 2 bin kişiye yemek veriyoruz. Bu Ramazan’da daha da artıyor. Önümüzdeki süreçte bu bağışlar sayesinde kırmızı et anlamında daha sağlıklı ve kaliteli inşallah yemek vereceğiz. Bu vesileyle Bolu halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu bağışların daha da artacağına, daha da sağlıklı olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Bolu halkına güveniyoruz” diye konuştu.

Aşevinin yardımlaşma konusunda çok önemli bir yapı olduğunun altını çizen Yılmaz, “Şu ana kadar birçok hayır verdik. Verdiğimiz hayırların nereye gittiğini tam olarak bilemeyebiliriz. Verdiğimiz hayırların tam olarak nereye gittiğini bileceğimiz tek yer var oda Bolu Belediyesi aşevidir, imarethanesidir. Orada hem giysi anlamında hem kuru gıda anlamında hem de her gün bin 500 kişiye yetecek yemek anlamında en sağlıklı hizmeti veren yapıdır. Üstelikte kimlerin hizmet aldığını en rahat kontrol edebileceğiniz yapıdır” şeklinde konuştu.